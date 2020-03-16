16 марта 202020:43

На Ямале малыш проглотил два десятка магнитных шариков

Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ"

На Ямале малыш проглотил два десятка магнитных шариков. К счастью, родители вовремя обратились к врачам, сообщает ГТРК "Ямал".

В больницу Ноябрьска мальчика 4 лет привезли из Губкинского. Шарики из развивающей игрушки "Неокуб" оказались у него в желудке. Как рассказали в ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", маленькому пациенту была необходима срочная операция. Опасность заключалась в том, что шарики в пищеварительном тракте примагнитились, сжав между собой стенки желудка и кишечника. В результате образовались пролежни — два в желудке и шесть в тонком кишечнике.

К счастью, родители заметили пропажу деталей. Малыша успешно прооперировали, шарики удалили. Сейчас ребенка уже выписали из больницы.

Кстати, по рассказам врачей ноябрьской больницы, подобный случай уже имел место быть. Примерно шесть лет назад медики удалили ребенку часть кишечника, а в другом случае — достали из желудка не менее 15 магнитных шариков.

Текст: ГТРК "Ямал"

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