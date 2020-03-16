Испанский тренер скончался от коронавируса

В Малаге скончался тренер испанского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия. Предположительно причиной смерти 21-летнего специалиста стала коронавирусная инфекция.

Франсиско Гарсия находился в зоне риска, так как раньше лечился от онкологического заболевания. Как сообщает Чемпионат.com, тренер детской команды почувствовал себя плохо несколько дней назад. В воскресенье вечером молодой человек умер. Перед смертью он находился в сознании и общался с родными.

В Испании, где наблюдается вспышка эпидемии, вызванной COVID-19, введен карантин. Прекращены все спортивные соревнования.