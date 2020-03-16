Террористы пытаются сорвать патрулирование в Идлибе. Взорван мост

Террористы взорвали мост Мохамбаль на трассе М4, что в сирийской провинции Идлиб. Бандиты заложили столько взрывчатки, что путепровод был полностью разрушен, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Помимо этого, боевики разбросали по трассе острые металлические предметы и под угрозой расправы заставляют мирных жителей перекрывать дорогу: ставить палаточные лагеря, жечь покрышки.



Напомним, 15 марта состоялся первый российско-турецкий патруль стратегической трассы М4, которая проходит через весь Идлиб. Эта операция стала возможна после переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве.