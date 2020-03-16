Главы Каталонии и региона Мадрид заразились новым вирусом

Руководитель правительства испанской Каталонии Ким Торра заразился новым коронавирусом.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал он сам, ссылаясь на результаты теста, которые дали положительные результаты.

С подобным же заявлением выступил и запред правительства Каталонии Пере Арагонес. По его словам, у него прекрасное самочувствие, но следуя указаниям врачей, он работает из дома, соблюдая карантин.

Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо также сообщила, что тест, сданный ей, показал, что она заразилась коронавирусом COVID-19.

Данное инфицирование было выявлено у двух испанских министров и у жены премьер-министра правительства страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (7,7 тысячи) и жертв (288 человек).

По последним данным, коронавирусом заразились более 160 тысяч человек, более 77 тысяч выздоровели, более 6 тысяч умерли.