Встреча технического комитета ОПЕК+ 18 марта отменена

Заседание техкомитета стран-участников соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которое должно было пройти 18 марта в Вене, не состоится, передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

1 апреля истекут договоренности участников ОПЕК+ о квотах на сокращение добычи нефти, поскольку в начале марта группа мировых производителей не смогла договориться о продлении сделки.

Российская сторона отклонила предложение об увеличении существующих сокращений добычи ОПЕК+, что привело к краху альянса и началу ценовой войны за долю рынка.

Вслед за этим мировые котировки нефти начали стремительное падение.

Саудовская Аравия ранее объявила о снижении цен на свою нефть для покупателей из всех регионов с апреля после разрыва сделки ОПЕК+.

Сообщалось, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco пытается заменить российскую нефть сорта Urals в поставках для нефтеперерабатывающих предприятий по всему миру — от Европы до Индии.