Госдума изменила график работы

Государственная дума изменит график работы в связи с профилактикой коронавируса, сократив количество пленарных недель.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам совета нижней палаты.

Он пояснил журналистам, что ежемесячно депутаты три недели заседают в Госдуме и одну неделю работают в регионах. Теперь решено больше времени уделять работе в комитетах.

Володин отметил, что предлагается уделять пленарным заседаниям не три, а две недели, подчеркнув, что Госдума также отменила проведение больших мероприятий с приглашением экспертов.

По последним данным, коронавирусом заразились более 160 тысяч человек, более 77 тысяч выздоровели, более 6 тысяч умерли.