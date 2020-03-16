Правительство поставит системообразующие предприятия под особый контроль

Правительство определит перечень системообразующих предприятий, как и во времена экономических кризисов 2008 г. и 2014 г., однако сейчас кризиса нет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы такой перечень разрабатывали в 2008-2009 гг. во время кризиса и в 2014 г. Сейчас кризиса нет. Но перечень такой мы сочли необходимым разработать, обновить", — отметил Белоусов.

Системообразующие предприятия поставят под особый контроль. Власти создадут комиссию, в которую смогут обратиться такие предприятия.

Системообразующие предприятия смогут получить поддержку в части реструктуризации кредитов, задолженностей, если такая необходимость возникает в связи с распространением коронавируса. Предприятия смогут получить прямые субсидии, подчеркнул Белоусов.

В России рискованно применять меры по стимулированию спроса в экономике, как это делают другие страны. Такие меры могут привести к дестабилизации обстановки и девальвации рубля, пояснил Белоусов и добавил, что "накачка спроса" недопустима.

В связи с этим власти разработали первоочередные меры по поддержке уязвимых отраслей и, в первую очередь, по поддержке населения, заключил Белоусов.