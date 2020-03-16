Столица отменяет все массовые мероприятия

В Москве в связи с эпидемиологической обстановкой до 10 апреля отменяются все массовые уличные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Указывается, что также отменяются все мероприятия, проводимые в помещениях, если численность участников превышает 50 человек. Речь идет о культурных, спортивных, развлекательных и просветительских событиях.

Минкультуры тоже вводит ограничения на проведение массовых мероприятий. Речь идет, в частности, об экскурсиях в музеях. При посещении выставок рекомендуется не пользоваться аудиогидами.

Как передает телеканал "Россия 24", на время приостанавливаются гастроли творческих коллективов и все загранкомандировки, а также вводится запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами.

Ранее 16 марта сообщалось, что в России зарегистрировали 93 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. В связи с распространением вируса Министерство спорта РФ отменило проведение всех международных спортивных мероприятий на территории страны. Ограничения вступают в силу с 16 марта.

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. В данный момент случаи заболевания зафиксированы в более чем 130 странах. Число заразившихся превысило 167 тысяч человек.