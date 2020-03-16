Процессор из iPhone 12 показал, на что способен

В базе Geekbench — программы, которая служит для измерения производительности устройств, — появились результаты тестирования процессора Apple A14. Чип пока не анонсирован, но ожидается, что именно его будут устанавливать в iPhone 12 и другие новинки.

На бумаге будущая однокристальная платформа Apple показала огромный скачок, превзойдя по уровню скорости даже процессор A12X в iPad Pro, пишет Apple Insider. В одноядерном режиме A14 набрал 1658 баллов, в многоядерном — 4612, и стал первым чипом A-серии, у которого тактовая частота превысила 3 ГГц (по крайней мере, у части его 6 ядер).

Слева — A12X в iPad Pro, справа — предполагаемый A14

Для сравнения, в тех же тестах A13 от iPhone 11 получил 1329 и 3468 очков соответственно, 8-ядерный A12X от 12,9-дюймового iPad Pro — 1110 и 4568. Лучший чип для Android-смартфонов — Qualcomm Snapdragon 865 — зарабатывает в Geekbench 930 и 3445 баллов соответственно.

Предполагается, что A14 станет первым чипом со "смартфонной" архитектурой ARM, который будут устанавливать в ноутбуки и компьютеры Apple. По прогнозу аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, сначала 5-нм процессор появится в новых айфонах — их должны выпустить в этом году, затем — в планшетах iPad с технологией дисплея mini-LED, которые выйдут к концу этого — началу 2021-го. До "маков" новинка доберется к 2021 году.