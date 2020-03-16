Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

Подробные характеристики игровой консоли пятого поколения Xbox Series X раскрыла сегодня Microsoft. Компания сообщила детали о процессоре, графике и системе хранения данных приставки, которая поступит в продажу в конце 2020 года.

Как уже было известно, Xbox Series X будет использовать кастовый процессор AMD с архитектурой Zen 2. Теперь объявили, что чип будет восьмиядерным, а тактовая частота каждого ядра составит 3,8 ГГц. Производительность графической подсистемы с архитектурой AMD RNDA 2 и 52 вычислительными блоками с частотой 1,825 ГГц составит 12 терафлопсов.

И центральный, и графический процессоры изготовлены по 7-нм техпроцессу и дополнены 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, а также SSD-накопителем емкостью 1 терабайт. Чтобы уместить все это в компактном корпусе и избежать перегрева, начинку разместят на двух материнских платах, охлаждаемых 13-сантиметровым вытяжным вентилятором в верхней части "башни".

Кроме того, предусмотрено расширение встроенной памяти терабайтными SSD-"картриджами" и подключение внешних USB-дисков по интерфейсу USB 3.2. Есть и оптический дисковод для чтения Blu-ray дисков с 4K-видео. В Microsoft рассчитывают, что приставка сможет выдавать от 60 до 120 кадров в секунду в разрешении 4K.

Одно из преимуществ новой консоли — скорость загрузки игр. Например, на встроенном выше видео показано, как игра State of Decay 2 загружается на Xbox Series X на 40 секунд быстрее, чем на Xbox One X.