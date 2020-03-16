Британский солдат заразился новым типом коронавируса

У британского солдата, который служит в Польше, выявили коронавирус нового типа. Как рассказал журналистам представитель польских вооруженных сил Дариуш Гузенда, военнослужащий приехал в страну всего несколько дней назад. 13 марта он почувствовал себя плохо и сразу обратился к врачам, пишет агентство ТАСС.

Гузенда добавил, что в армии сейчас введены усиленные меры по борьбе с распространением инфекции. Поэтому если выявляют заболевшего солдата или офицера, то под карантин отправляют всех, кто с ним контактировал.

По последним данным, в Польше выявлены 150 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Трое умерли, около 30 тысяч человек находятся в карантине.

Ранее из-за опасности распространения болезни ряд стран НАТО отменили учения. В частности, Норвегия и США.