Известный антибиотик справился с устойчивой формой болезни Лайма

Учёные обнаружили препарат, который справляется даже с устойчивыми штаммами возбудителя болезни Лайма. При этом лекарство уже одобрено к применению против других инфекций.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, — тяжёлое заболевание, переносимое клещами. Его вызывают бактерии рода Borrelia, в основном B. burgdorferi. Недуг поражает нервную систему (в том числе и мозг), сердце, суставы, кожу и другие органы. Ежегодно им заражаются более 300 тысяч человек. Вакцины от этой инфекции не существует.

На ранних стадиях заболевание можно победить с помощью антибиотиков (в частности, доксициклина). Но 10-20% пациентов не помогает традиционное лечение. Они страдают от боли, когнитивных нарушений и других тяжёлых симптомов очень долго, иногда всю жизнь.

Чем вызывается длительное течение болезни, доподлинно неизвестно. Но всё больше появляется данных, что дело в устойчивых к обычным препаратам штаммах возбудителя.

Около десяти лет назад группа во главе с Джаякумаром Раджадасом (Jayakumar Rajadas) из Стэнфордского университета занялась поисками новых лекарств от болезни Лайма. Учёные проверили почти 8000 химических соединений. 50 наиболее перспективных из них были испытаны "в пробирке" на культурах клеток. В итоге авторы отобрали 20 фаворитов. Важно, что все эти вещества были уже одобрены контролирующими органами для лечения других заболеваний, так что медикам не придётся заново доказывать их безопасность.

В новой статье авторы сообщают об испытаниях азлоциллина на заражённых мышах. Оказалось, что этот распространённый антибиотик справляется с B. burgdorferi лучше и имеет меньше побочных эффектов, чем ближайшие аналоги.

"Это соединение просто удивительно, — признаётся Раджадас. — Оно устраняет инфекцию, не вызывая большого количества побочных эффектов. Мы надеемся использовать его для перорального лечения болезни Лайма".

Кроме того, азлоциллин был протестирован "в пробирке" на штаммах бактерии, устойчивых к доксициклину. Здесь он также показал свою эффективность. С резистентными штаммами хорошо справлялся и другой известный антибиотик — цефотаксим. Теперь авторы планируют подтвердить эти результаты в опытах на животных.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что возбудитель болезни Лайма оказался старше человеческого рода.