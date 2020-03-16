Все московские школы закрываются до 12 апреля

В Москве будут закрыты все государственные школы, спортшколы и учреждения допобразования. Все эти учреждения вешают замок на двери с 21 марта по 12 апреля включительно, распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.

По просьбам родителей в школах могут быть организованы малые дежурные группы для школьников с первого по четвертый классы, сообщает "Интерфакс". В эти группы будет входить не более 12 человек. Это делается для профилактики распространения коронавируса COVID-19.

Для спортшкол, музыкальных и художественных школ введен режим свободного посещения. Указ мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности" позволяет родителям московских школьников самим решать, водить ли детей в школу.

11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса пандемией. Заболевшие выявлены более чем в 130 странах. Всего выявлены 160 тысяч человек, более 6 тысяч человек погибли от осложнений.

За сутки количество случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 63 до 94. При этом на Москву приходится 53 случая заболевания COVID-19. В российской столице из-за этого отменены все массовые мероприятия. Кроме того, расширен список стран, ситуация в которых признается эпидемически опасной.