"Новый" кроссовер Volkswagen попался фотошпионам

В бесчисленных названиях, которые Volkswagen изобретает порой для одной и той же модели на разных рынках, можно запутаться. До определенного момента кроссовер Volkswagen Tharu был прерогативой Китая, но под именем Tarek он доберется и до других рынков, а в Россию попадет с прежним именем.

Экземпляр новой глобальной модели фотошпионы засекли в Мексике, где планируется производить "Тарек" для рынков Латинской Америки. От китайского варианта, как отмечает "Авторевю", кроссовер будет отличаться оформлением передней части: вседорожнику визуально облегчили "лицо" за счет иных оптики и бампера. Кроме того, "Тарек" обзавелся переработанными задними фонарями.

По предварительным данным, кроссовер с колесной базой в 2 681 мм и длиной в 4 468 мм планируется снабдить хорошо известным 1,4-литровым турбомотором, но работать ему предстоит в паре с классическим автоматом, а не роботом DSG. Правда, это данные для мексиканской версии вседорожника. В каком варианте новинка попадет в Россию, пока достоверно неизвестно.

По слухам, российский Volkswagen Tharu окажется чуть компактнее и станет своего рода фольксвагеновским аналогом Skoda Karoq - соответственно, у него же позаимствует и силовые агрегаты. Производить же оба вседорожника, по данным издания, планируется на одном и том же конвейере в Нижнем Новгороде.

Ранее планировалось, что дебютировать Volkswagen Tharu в России должен уже в нынешнем году, но нестабильная экономическая ситуация может внести в планы Volkswagen определенные коррективы.