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Коронавирус 19 минут назад

16 марта 202018:17

В Самарской области три человека заболели коронавирусом

Роспотребнадзор сообщает о трех случаях заболевания коронавирусом в Самарской области. У всех диагноз подтвержден. В настоящий момент они госпитализированы в больницу Тольятти. Известно, что один из пациентов вернулся домой из Испании, еще двое контактировали с ним, передает ГТРК "Самара".  

Отметим, что врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Протекает заболевание в легкой форме.

Напомним, что за последние сутки по России было зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Текст: ГТРК "Самара"

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