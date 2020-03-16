В Самарской области три человека заболели коронавирусом

Роспотребнадзор сообщает о трех случаях заболевания коронавирусом в Самарской области. У всех диагноз подтвержден. В настоящий момент они госпитализированы в больницу Тольятти. Известно, что один из пациентов вернулся домой из Испании, еще двое контактировали с ним, передает ГТРК "Самара".

Отметим, что врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Протекает заболевание в легкой форме.

Напомним, что за последние сутки по России было зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.