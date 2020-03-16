Китай создал "новый мировой порядок" в технологиях, считают аналитики США

Китай создал "новый мировой порядок" в технологических областях, включая развитие критической цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта (ИИ) и сбора данных, по мнению американского аналитического центра The Future Today Institute (Институт "Будущее сегодня").

"Рост экономики Китая может замедляться, но было бы ошибочно предполагать, что Китайская Народная Республика потеряла свое влияние", — говорится в отчете аналитиков центра о технологических тенденциях 2020 года. "В Китае быстро растет средний класс, имеется образованная и обученная рабочая сила, а правительство реализует долгосрочные планы".

По прогнозам института, в этом году Китай будет продолжать утверждать свои позиции и достойно конкурировать с США и другими странами за мировое лидерство в таких областях, как искусственный интеллект, биоинженерия и освоение космоса.

В ежегодном отчете о тенденциях в области технологий, который готовится уже в 13-й раз, The Future Today Institute подчеркивает глобальное лидерство Китая в области искусственного интеллекта, чему способствует сбор данных от граждан.

"Если данные — это новая нефть, то Китай — это новая ОПЕК", — говорится в докладе. "Громадное население страны — около 1,4 млрд. человек — предлагает исследователям и стартапам, которые там работают, то, что может быть самым ценным природным ресурсом в будущем — человеческие данные - без ограничений на неприкосновенность частной жизни и вопросов безопасности, что отличается от большей части остального мира".

Большие данные, которые китайцы предоставляют, могут быть использованы при обучении ИИ для выявления моделей в разных областях, от образования и производства до розничной торговли и военных приложений, говорится в отчете.

В докладе The Future Today Institute называет китайский BAT — аббревиатура, образованная первыми буквами названий технологических гигантов Baidu, Alibaba Group Holding и Tencent Holdings — среди девяти крупных техкомпаний в мире, которые "управляют будущим искусственного интеллекта". Все остальные фирмы — американские: Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM и Apple.

Эти девять компаний не только являются движущей силой большинства исследований, финансирования, участия государства и потребительские ИИ-приложения в мире, но и "оказывают огромное влияние" на финансирование ИИ-стартапов и продвижение слияний и поглощений в отрасли, по данным института.

По сравнению с Китаем, где бизнес и правительство сотрудничают в реализации масштабного плана по превращению Китая в мировой центр инноваций в области искусственного интеллекта к 2030 году, в США существуют многочисленные инициативы, ячейки и центры, которые независимо работают над будущим искусственного интеллекта от имени нации, сказано в статье аналитического центра.

Однако, по мнению института, "не хватает межведомственного сотрудничества и скоординированных усилий" для упорядочения целей, научных исследований и разработок, а также финансирования.