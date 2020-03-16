Huawei представила в России бюджетные смартфоны без сервисов Google

Huawei анонсировала на российском рынке смартфон-бюджетник P40 lite с четверной камерой и его более дешевый вариант P40 lite Е с тройной. Обе новинки располагают 6,4-дюймовым экраном и основным 45-мегапиксельным объективом, но вот магазина, YouTube и других приложений Google для них не предусмотрено. Об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что из-за ограничительных мер, наложенных властями США, китайский производитель утратил право предустанавливать сервисы поисковика на новые устройства. Поэтому P40 lite и lite E обходятся собственным мобильными сервисами Huawei (Huawei Mobile Services) и магазином AppGallery, откуда можно скачивать новые приложения.

P40 lite

Квадрокамера P40 lite включает основной 48-мп объектив и 8-мп широкоуголку (120 DEG) с режимом макросъемки (с расстояния от 4 см). Заявлена поддержка ночного режима Super Night Mode, в котором можно снимать ночью без использования штатива. Оснащен смартфон дисплеем с разрешением Full HD+, прошлогодним 7-нм процессором Kirin 810 с графикой Mali-G52 MP6, а также 8 ГБ оперативной памяти. Технология SuperCharge (40 Вт) поможет аккумулятору емкостью 4200 мАч зарядиться с нуля до 70% за полчаса.

P40 lite Е

Более доступная модель, P40 lite Е, снабжена тройной камерой: такими же двумя объективами и дополнительным датчиком глубины на 2 мп для портретной съемки. Фронтальный 8-мп "глазок" поддерживает функцию Face Unlock 2.0 для разблокировки "по лицу". В активе E-версии - экран с разрешением HD+, бюджетный чип Kirin 710F и батарея на 4000 мАч.

Предзаказы на новинки откроются 20 марта, купить их можно будет с 27 марта. P40 lite обойдется в 19 999 рублей, P40 lite Е - в 12 999 рублей.