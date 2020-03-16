Матч ЦСКА – "Зенит" отложен на неопределенный срок

Центральный матч 23 тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом", запланированный на 22 марта, не состоится в намеченный срок. Причина – пандемия коронавирусной инфекции.

Информация об отмене матча между ЦСКА и "Зенитом" было размещено на официальном сайте армейского клуба. Согласно распоряжению мэра Москвы, до 10 апреля запрещено проведение массовых спортивных мероприятий на открытом воздухе.

Следом за матчем ЦСКА – "Зенит", отменена еще одна встреча 23 тура. Отложен матч между "Локомотивом" и "Оренбургом".