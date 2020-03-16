В Санкт-Петербурге выписали двоих пациентов, вылечившихся от коронавируса

Из Боткинской больницы выписаны первые пациенты, вылечившиеся от коронавируса. Их личные данные не раскрываются, однако известно, что их двое — женщина и мужчина. У обоих вирус протекал в легкой форме и был похож на обычную ОРВИ. Также сообщается, что пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии, после того очередные тесты показали отрицательный результат, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как рассказали врачи, они больше не несут угрозы для окружающих, но специалисты будут наблюдать за ними на протяжении нескольких месяцев, чтобы избежать возможности повторного заражения.

Кроме того, сегодня же закончился двухнедельных карантин для всех, кто был в непосредственном контакте с заболевшими. Напомним, ранее 10 человек находились в изоляции в стационаре больницы, теперь они отправятся домой. Никто из них не был заражен новым вирусом.

На данный момент в Боткинской больнице с подозрением на COVID-19 остаются 238 человек. Диагноз подтвердили у одной жительницы Ленинградской области и четырех петербуржцев.