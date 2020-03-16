Вручение премии "Ника" перенесено на осень

С 29 марта на осень перенесено вручение кинематографической премии "Ника". Точная дата вручения национальной кинематографической награды будет определена позже.

Вручение лучшим кинематографистам статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники перенесено на полгода из-за пандемии коронавируса COVID-19. "Ника" вручается с 1987 года секретариатом Союза кинематографистов, напоминает "Интерфакс". С начала 1990-х годов победителей определяет тайное голосование членов Академии кинематографических искусств. В 2019 году лауреатами премии стали картины "Ван Гоги" и "Лето".

С 16 марта в Москве отменены все массовые мероприятия, в том числе Неделя моды в Москве, которая должна была проходить с 24 по 29 марта 2020 года. Показы всех дизайнеров-участников перенесены на октябрь 2020 года.

"Для нас жизнь и здоровье граждан и детей нашей страны превыше любых других интересов. Надеемся на ваше понимание", — отметили организаторы мероприятия.

В Москве и Подмосковье с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все школы. В России из-за угрозы распространения коронавируса в 2020 году были перенесены Российский инвестфорум в Сочи и отменен Петербургский международный экономический форум. XXIV Петербургский форум пройдет теперь только в 2021 году. На неопределенный срок отложен футбольный матч между ЦСКА и "Зенитом".

16 марта в России выявлены 93 заболевших коронавирусом, 53 из них — в российской столице.