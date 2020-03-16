Власти Саудовской Аравии задержали 298 госчиновников

Власти Саудовской Аравии объявили о задержании сотен государственных чиновников, включая военных и сотрудников службы безопасности, по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий, передает Reuters.

Десятки представителей экономической и политической элиты королевства были задержаны в 2017 году в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в рамках жестких мер, которые привели в замешательство некоторых иностранных инвесторов королевства.

В прошлом году королевский суд заявил, что эта антикоррупционная кампания будет свернута через 15 месяцев, но позже власти заявили, что начнут расследовать дела о взятках в отношении обычных государственных чиновников.

Антикоррупционная организация Nazaha сообщила в Твиттере, что против 298 арестованных чиновников будут выдвинуты обвинения в преступлениях, включая взяточничество, незаконная растрата и злоупотребление служебным положением.

Всего, как посчитали власти королевства, такие преступные действия нанесли ущерб в размере 101 миллиона долларов.

Среди тех, кого коснулось расследование, — восемь сотрудников министерства обороны, подозреваемых во взяточничестве и отмывании денег на правительственных контрактах в 2005–2015 годах, и 29 сотрудников министерства внутренних дел в Восточной провинции, в том числе три полковника, генерал-майор и бригадный генерал.

Два судьи также были задержаны за получение взяток, а также девять должностных лиц, обвиненных в коррупции в Эр-Риядском университете Аль-Маарефа, что привело к серьезному повреждению здания и гибели и ранениям, сообщили в Nazaha.

Агентство не предоставило имен и других подробностей о расследуемых делах.