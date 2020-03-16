МОК настроен против проведения Олимпиады без зрителей

Международный олимпийский комитет выступает против проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей. Летняя Олимпиада должна пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

Как сообщает РИА Новости, МОК не рассматривает возможность проведения Игр за закрытыми дверями. По мнению МОК, Олимпиада – больше, чем просто соревнования, и проведение ее без зрителей противоречит духу олимпийских соревнований.

Президент МОК Томас Бах заявил, что организация будет придерживаться решения Всемирной организации здравоохранения. Министр по делам Олимпийских игр Сейко Хасимото в свою очередь сказала, что вопрос об отмене или переносе игр пока не рассматривался.