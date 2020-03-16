Февральские продажи машин в мире ушли в пике

Мировой авторынок продолжает подводить первые итоги нового витка мирового кризиса, вызванного коронавирусом. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале уже обвалились на 20%.

Аналитики насчитали в феврале мировой спад автомобильных продаж на 19,9% - до 5 млн 077 тысяч машин, пишет "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive. Всего же за январь и февраля 2020 года мировые продажи составили 11 млн 565 тыс. единиц, что на 14,8% ниже, чем годом ранее.

В феврале первое место про продажам автомобилей взяла Америка, где купили 1 млн 357 тысяч машин, и это на 8,3% выше показателя годичной давности. В Китае же продажи в феврале, наоборот, буквально осыпались: спад составил сразу 80,4% и составил жалкие для гигантского рынка 282 тысячи автомобилей.

Причиной такого обрушения продаж стала эпидемия коронавируса, которая пустила под откос отлаженную работу отрасли и фактически "обнулила" потребительский спрос.

В странах Западной Европы в феврале спад продаж составил 6,5% и достиг отметки 1 млн 100 тысяч машин. В Восточной Европе, наоборот, продажи прибавили 4,5% и составили 304,6 тыс. единиц.

После короткого январского "подскока" продаж на фоне грядущего подорожания машин, российский авторынок в феврале вновь пошел вниз, а обвал рубля может только ускорить это падение. В Южной Америке продали 218,7 тыс. автомобилей (минус 4,5%). На других крупнейших мировых авторынках тоже в массе своей идет спад продаж: Японию - 423,5 тыс. шт. и -10,6%, Канада - 124,3 тыс. шт. и +2,9%), Корею - 97 тыс. шт. и минус 17,9%.