Как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге

Ухудшение эпидемиологической обстановки требует от россиян принятия дополнительных мер по защите от вирусов - от ношения масок до карантина и самоизоляции. А как не заболеть тем, кто каждый день ездит на автомобиле? Что делать пассажирам такси?



Поездки на личном автомобиле в период пандемии COVID - на первый взгляд, неплохой способ минимизировать риск заражения вирусом по сравнению с использованием общественного транспорта. Даже чиновники, которые пропагандируют отказ от личных машин, сейчас сами предлагают на какое-то время забыть про "урбанизацию" и не набиваться в переполненные людьми автобусы или метро.



Но и автомобили - это зона повышенного риска, ведь водитель и пассажиры постоянно контактируют с теми или иными органами управления. Как же максимально обезопасить себя в период эпидемии коронавируса? Ниже приводим несколько дельных советов!



Тотальная дезинфекция



По данным ВОЗ, вирус COVID-19 легко передается при физическом контакте с предметами, к которым вы прикасаетесь. Поэтому лучший друг автомобилиста сейчас - это любые доступные средства для дезинфекции: от спиртосодержащих гелей и растворов до бактерицидных салфеток.



Почаще обрабатывайте ими руки и элементы управления, к которым регулярно прикасаетесь - руль, рычаг КПП и стояночного тормоза, ручки открывания дверей, клавиши стеклоподъемников и управления "климатом", а также экраны мультимедийных систем. Правда, с изделиями с кожаной обивкой стоит быть аккуратнее, поскольку агрессивные средства на основе спирта могут их повредить. Если с вами присутствуют пассажиры, попросите их тоже воспользоваться санитайзером.



В каршеринге, прежде чем сесть за руль, следует провести более глубокую дезинфекцию всех мест, к которым прикасается пользователь. Вирус способен поддерживать жизнеспособность на протяжении двух-трех суток. Учитывая то, какая "текучка" пользователей присутствует в автомобилях для аренды, каршеринг попадает в группу особого риска.



Такси в этом плане даже безопаснее, поскольку пассажир взаимодействует с автомобилем по минимуму. Достаточно протереть ручку открывания двери, пряжку ремня безопасности и на всякий случай надеть медицинскую маску. Кстати, водители такси, ежедневно контактирующие с большим числом пассажиров, иной раз придумывают очень забавные способы защиты от вируса.



Проветривание



Будь то личный автомобиль, такси или каршеринг, водитель и пассажиры в машине находятся вместе в замкнутом пространстве. Если кто-то из находящихся внутри уже болен, то риск заразиться для остальных - максимальный. Поэтому важно постоянно проветривать салон автомобиля, не допуская застоя воздуха. Во многих регионах РФ погода сейчас позволяет ездить даже с приоткрытым окном.



Приборы очистки салона



Интересно, что в свободной продаже появилось много автомобильных гаджетов для дезинфекции салона. К ним относятся как кварцевые лампы, работающие от бортовой сети, так и всевозможные очистители воздуха, ультрафиолетовые излучатели и даже специальные приборы-дезинфекторы, распыляющие раствор формальдегида, обладающий противомикробным действием. Подобные устройства легко находятся даже на Алиэкспрессе, хотя эффективность формально ничем не подтверждена. Впрочем, любая дополнительная мера может принести пользу.



"Нет" расчетам наличными



Медики предупреждают, что блуждающие из рук в руки бумажные купюры являются едва не самым опасным переносчиком инфекций. В период вспышки коронавируса стоит забыть про наличные расчеты и производить оплату только бесконтактным способом. Это касается не только покупок в обычных магазинах, но и оплаты топлива на АЗС, платных дорог, парковки, услуг автомойки, покупки автозапчастей и так далее.



Благо, большинство современных смартфонов оснащены модулями NFC, а по распространению торговых точек с бесконтактной оплатой Россия - впереди планеты всей.



Кстати, оплачивать топливо можно даже не выходя автомобиля - у крупных сетей АЗС уже появились соответствующие приложения.



Еда на вынос



Если решили перекусить, то, возможно, стоит отказаться от посещения заполненных людьми общепитов и кафе. И отдать предпочтение тем заведениям, которые обслуживают автомобилистов "на вынос". В период эпидемии такую услугу, наверняка, будут оказывать многие торговые точки и фастфуды - их стоит заранее поискать в интернете.