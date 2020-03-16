Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Буркина-Фасо перенесены

Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Буркина-Фасо перенесены. Об этом "Вести Сочи" сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Напомним, встреча Сергея Лаврова и Альфа Барри должна была состояться в Сочи 20 марта.

В рамках переговоров министры иностранных дел планировали обсудить расширение двустороннего взаимодействия в экономической, политической, гуманитарной и экономической областях, а также обменяться мнениями по актуальной африканской и международной проблематике, в том числе противодействие экстремизму терроризму в Сахаро-Сахельском регионе. Новая дата встречи глав ведомств пока не названа.