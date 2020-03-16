Испания усиливает контроль на сухопутной границе

Власти Испании усиливают контроль на сухопутной границе: в страну будут пускать лишь подданных королевства, а также граждан иных государств, но только в случае крайней необходимости.

Как сообщил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка, такие меры были приняты для сдерживания распространения нового коронавируса COVID-19.

Он также рассказал, что действовать эти меры начинают с 00:00 часов 17 марта и до окончания режима повышенной готовности, передает ТАСС.

Данные ограничения не коснутся дипломатов и лиц с разрешением на жительство в Испании. Отмечается, что на транспортировку товаров эти меры не повлияют.

На данный момент в Испании выявлено около 9,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 309 скончались. Больше всего инфицированных — в автономном сообществе Мадрид.

Ранее сообщалось, что новым вирусом заразились главы Каталонии и региона Мадрид.