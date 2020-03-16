Правительство РФ поддержит экономику в условиях коронавируса

В России будет создан антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей для поддержки экономики и граждан на фоне распространения коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ускорить принятие законопроекта, разрешающего онлайн-продажу и доставку безрецептурных лекарств. Обеспечена будет и бесперебойная поставка продуктов.

"Первое — это меры поддержки отрасли торговли, упрощающие ее функционирование и позволяющие сформировать достаточно надежный запас, достаточный, если хотите, запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач. Мы также должны упростить процедуры поставок, как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей", — проинформировал общественность Мишустин.

Поддержит правительство также малый и средний бизнес. Будет введен мораторий на их проверки. Еще один шаг — поддержка тех отраслей экономики, которые больше всего пострадали от коронавируса. Это -авиаперевозки, туризм, строительство.

Компании получат отсрочку по выплате налогов. Из-за введения ограничений и отмены авиасообщения с рядом стран перевозчики несут существенные убытки. Например, "Аэрофлот" предложил своим сотрудникам уйти в отпуск из-за рисков распространения коронавируса.

"Часть сотрудников у нас приняла предложение отгулять дни отпуска, которые накопились за прежний период работы. И, надо сказать, что это довольно актуальный вопрос в условиях карантина, который сейчас активно вводят в садах, в школах, поэтому для многих родителей это становится очень удобным", — рассказала Юлия Спивакова, пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот".

Кризиса сейчас нет, подчеркивает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Тем не менее нашей экономике был нанесен двойной удар.

"Мы испытываем двойной удар — и шок от снижения мировых цен с 65 примерно долларов еще в начале года до 35 долларов за баррель. На нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков, в том числе рынков европейских, как нашего крупнейшего торгового партнера. И на нас влияют также сокращение ряда традиционных рынков сбыта. Это касается и Китая, и Европы. Это все в дополнение к тем объективным последствиям ограничительных мер", — подчеркнул он.

Распространение коронавируса меняет работу компаний из разных отраслей. Например, крупный французский производитель парфюмерии принял решение выпускать на своих фабриках спиртовые антисептики для больниц.

А российские страховые компании начали страховать от коронавириуса. Стоимость годового полиса составляет от 2 до 10 тысяч рублей. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы.

"Если заболевание протекает тяжело и имеет место летальный исход, тогда компенсация составляет один миллион рублей. Сегодня программу можно купить по всей России. Она доступна людям в возрасте от 18 до 60 лет. Так же мы планируем в ближайшее время запустить специальную программу для детей в возрасте от 7 до 18 лет. В течение года эта программа действует по всему миру, не важно, где человек заболел", — пояснила Мария Карцева, руководитель по связям с общественностью компании "Альфа-страхование".

"Страховщики потерь не боятся. Более того, это их профессиональная работа — оценивать риски, рассчитывать риски и осуществлять выплату в случае наступления этих рисков, даже если речь идет о больших объемах", — почеркнул Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

В Банке России сообщили, что выдают кредитным организациям "чистые" банкноты. После поступления они стандартно выдерживаются не меньше двух недель. По данным ВОЗ, на бумаге коронавирус живет три-четыре дня. А вот на картах может оставаться до девяти суток.

Тем не менее, в ЦБ называют бесконтатные платежи наиболее безопасными с точки зрения риска заражения. Регулятор рекомендует мыть руки и не трогать лицо при расчете наличными или при наборе пин-кода.