Шесть лет вместе: крымчане отмечают годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда предпринимателю Аркадию Ротенбергу за особый вклад в строительство Крымского моста. Такое же звание присвоено монтажнику "Мостотреста" Николаю Зайкову. Государственных наград удостоены и другие участники строительства. День выбран неслучайно: 16 марта шестая годовщина референдума, на котором крымчане высказались за воссоединение с Россией.

Площадь Симферополя окрасилась в цвета триколора. Как и шесть лет назад, на улице главные участники крымской весны: ополченцы, казаки, политики и простые крымчане отмечают годовщину референдума – дня, который изменил судьбу полуострова навсегда.

"И тогда и сейчас, спустя шесть лет, мы рады, что мы вместе с Россией, – говорят участники демонстрации. – Мы 23 года этого ждали. Для нас это результат. Хороший результат".

Тогда, весной 2014 года, крымчане выстраивались в очереди перед избирательными участками еще до их открытия. Выбрать судьбу родного края пришло рекордное число жителей полуострова — практически единогласно Крым и Севастополь проголосовали за возвращение домой, в Россию.

"Мы двигаемся вперед, ситуация в общем улучшается, дел много и задачи перед нами стоят непростые, но они все нам по силам", – обратился к крымчанам глава республики Сергей Аксенов.

16 марта о своем историческом выборе вспоминают по всему полуострову. В школах –уроки истории, в университетах – флешмобы, на улицах – выставки.

Шесть лет вместе: Севастополь и Крым – часть нашей большой страны. Годы, пролетевшие как одно мгновение. Но сделано было немало: на полуострове развивается сельское хозяйство, возводятся сложнейшие строительные объекты, школы, детские сады и больницы.

"За шесть лет, что мы вошли в состав России, поверьте, произошли большие глобальные изменения. Если перечислять, то можно день целый говорить. Жить стало лучше", – признался Энвер Куртаметов, в 2014 году командовавший ротой народного ополчения Крыма.

Крым стал полностью энергонезависимым: мощностей новых теплоэлектростанций, Балаклавской и Таврической, хватает и для полуострова и для соседних регионов. Стройка века – Крымского моста – тоже завершена. По его автомобильной части уже проехали больше 8 миллионов машин и это только за полтора года. Под железнодорожной аркой над Керченским проливом каждый день проходят поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Добраться на рельсобусе теперь можно и в соседний Краснодарский край.

Фирменные поезда "Таврия" расширяют свои маршруты. Теперь современные и просторные вагоны будут возить пассажиров еще по пяти направлениям. Путешествовать по железнодорожному "бархатному пути" с видом на знаменитые Крымские горы стало еще проще.

Пока по железной дороге Крыма каждый день ходят поезда, главная автомобильная трасса "Таврида" только готовится к открытию. Уже в сентябре здесь поедут первые автомобили. 250 километров современной скоростной дороги протянутся от Керчи до Севастополя через весь полуостров. Строительство ведется по технологии, разработанной специально для Крыма.

Воздушные ворота полуострова – "Крымская волна". Уже два года новый терминал аэропорта принимает пассажиров. Самая зеленая воздушная гавань Европы ставит рекорды: юбилейного 10-миллионного пассажира здесь символично встречают в день годовщины общекрымского референдума.

"Я рад видеть, как мой любимый Крым становится лучше", – отмечает он.

Полуостров меняется на глазах. И это только начало новейшей истории российского Крыма.