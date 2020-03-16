Промпроизводство в Великобритании ослабло в начале 2020 года

Промышленное производство в Британии резко ослабло в начале 2020 года даже до того, как усилились опасения по поводу связанного со вспышкой коронавируса кризиса, это добавило срочности необходимости заключить торговую сделку с Евросоюзом, как показал отраслевой опрос, передает Reuters.

Торговая организация Make UK и бухгалтерская компания BDO сообщили, что экспорт сократился впервые с конца 2016 года, а объем производства упал, поскольку фабрики сократили запасы, которые они накопили до крайнего срока Brexit в октябре. Опрос проводился в течение трех недель до 19 февраля.

В Make UK снизили свой прогноз по объему производства в Великобритании в 2020 году в целом, заявив, что теперь прогнозируется падение на 2,1% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 0,3%. Специалисты предупредили, что вспышка коронавируса может повлиять на дальнейшее сокращение.

"Даже перед нынешней ситуацией шокирующее падение экспорта не могло произойти в более неподходящее время перед потенциально трудными торговыми переговорами, когда время идет быстро", — сказал Симус Невин, главный экономист Make UK.

"Сейчас жизненно важно, чтобы правительство работало с промышленностью, чтобы ограничить ущерб производственной сфере, и предприняло все необходимые шаги для сохранения кадров", — отметили в организации.

Великобритания и ЕС пытаются заключить торговое соглашение до 31 декабря, когда должны возрасти тарифы и другие барьеры для британского экспорта.

Отдельный опрос Make UK, проведенный сразу после того, как Великобритания покинула ЕС 31 января, указал на некоторую сдержанность среди клиентов в блоке в отношении использования британских поставщиков.

По информации Make UK, 35,6% предприятий заявили, что настроения ухудшились, а 61,5% отметили, что никаких изменений не произошло. Только 2,9% заявили, что отношения с клиентами ЕС улучшились после Brexit.