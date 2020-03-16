Мировая гонка за вакциной от COVID-19: США применили против Европы запрещенный прием

Первый из 45 отобранных Институтом здравоохранения США добровольцев протестирует вакцину от коронавируса COVID-19 16 марта. Правда, пока это тест без заражения. Задача — лишь проверить побочные эффекты на организме здорового человека. Американские СМИ приняли новость сдержанно: демоверсии вакцины уже предоставили три университетских научных центра, но ни один из них пока не прошел сертификацию Минздрава. Сегодня же скорость в гонке медвооружений увеличил Китай — ученые успешно протестировали свою вакцину на обезьянах: попытка повторно заразить уже выздоровевших приматов закончилось поражением вируса. И на этом фоне пришла новость о том, что Вашингтон готов перекупить немецких ученых, если они помогут Америке создать вакцину. В Германии возмущены.

В Германии выявлено 6200 заболевших. 15 марта их было на полторы тысячи меньше. 13 человек умерли. Статистика за всю прошлую неделю говорит о том, что прирост числа инфицированных в стране составляет 20-25 процентов в сутки.

"Сегодня я принял решение временно восстановить погранконтроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией", — пояснил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

То же самое сделали Чехия, Франция, Швейцария. Наиболее жесткие меры принимают власти Австрии. Людям разрешают выходить из дома только на работу, за продуктами, если кому-то требуется помощь и для выгула домашних животных. Тотальный запрет введен на собрания и митинги. Праздно шатающимся — 3600 евро штрафа. В Тироле, граничащем с Италией, де-факто действует комендантский час. 959 заболевших, 2 смерти, но с южной стороны границы все еще хуже.

Жители Милана подбадривают себя стуком кастрюль и песнями Челентано. В Италии почти 25 тысяч заболевших. Коронавирус забрал 1809 жизней. Больницы переполнены. Не хватает приборов вентиляции легких. Из-за обвала биржи итальянцы уже потеряли 68 миллиардов евро частных сбережений. Соседи по ЕС не помогают, только сегодня Германия пообещала отправить итальянцам миллион масок.

"Италии дали пощечину", — цитирует The Financial Times бывшего вице-премьера Маттео Сальвини.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила перечень мер по противодействию вирусу: мера номер один — обеспечить нормальное перемещение товарных потоков, мера номер два — закрыть въезд в ЕС из третьих стран для всех, у кого нет какой-то важной необходимости или вида на жительство. Это все, на что оказался способен Евросоюз. И национальные власти уже делают это без подсказки из Брюсселя.

"Режим чрезвычайного положения будет введен на всей территории Испании на ближайшие 15 дней. И если это будет необходимо, то будет пролонгирован с решения Конгресса депутатов", — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По числу заболевших в последние четыре дня Испания обошла Германию и Францию — 8744 выявленных случая, в том числе у главы Каталонии Кима Торры. Обычно в марте туристический сезон в Испании уже расписан до конца октября. Сейчас — ноль бронирований. И возить европейцев на отдых тоже некому — главный лоукостер Ryanair приземлил 80 процентов авиапарка. Крах отрасли неизбежен. И это относится ко всему средиземноморскому туристическому кластеру, что гарантировано завалит экономику Еврозоны. И отчаливать некуда.

Королеву Британии собираются отправить на карантин — Елизавета II в уязвимой возрастной группе. Национальная медицинская служба прогнозирует, что через пандемию пройдет до 80 процентов населения Соединенного Королевства, а госпитализация понадобится почти 8 миллионам человек. На фоне беды, охватившей Европу, власти США демонстрируют знакомую стратегию — отсидеться за океаном, снять сливки, сделать Америку снова великой за чужой счет.

Немецкая воскресная газета Welt am Sonntag сообщила о том, что президент Дональд Трамп, перекрывшей пассажирское сообщение с Евросоюзом, готов сделать исключение для группы ученых из немецкой компании СureVac, работающих над вакциной.

Немцы могут переехать со своими экспериментами в Штаты, но могут продолжить работу в Германии. CureVac получит один миллиард долларов. Только одно условие — США за эти деньги приобретают эксклюзивные права на лекарство.

2 марта глава компании Даниэль Маникелла присутствовал на встрече Трампа с представителями фарминдустрии. 11 марта на сайте CureVac появилось сообщение, что он ушел в отставку, а его место займет основатель компании немецкий миллиардер Ингмар Хёрр. Федеральное правительство выдвинуло ему некое финансовое предложение.

"Мы оказываем финансовую поддержку каждой компании и группе исследователей в Германии и в Европе, — пояснил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. – И в самой компании уже заявили, что если вакцина будет разработана, то ее сделают доступной всему миру, а не только отдельным странам".

К настоящему времени у немцев есть две активные субстанции, из которых может получиться вакцина от коронавируса. К клиническим испытаниям они будут готовы в начале лета. Китайцы и израильтяне начнут испытывать свой препарат в апреле. Но массовое использование вакцины начнется только в следующем 2021 году.