Стало известно о новых киберугрозах, связанных с коронавирусом

Разработчик антивирусных решений ESET предупредил об активизации деятельности киберпреступников в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По словам специалистов, мошенники пользуются паническими настроениями в обществе, выманивая у жертв деньги через поддельные письма, благотворительные акции и объявления.

В ESET описали несколько таких схем. Одна из основных связана с рассылкой фейковых электронных писем от лица представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Предлагая перейти по ссылке для получения якобы секретной и крайне важной информации о вирусе, злоумышленники крадут платежные данные пользователей и получают доступ к их счетам.

Пример фейкового письма от имени ВОЗ

Другой популярный сценарий - липовая благотворительная акция под видом помощи пострадавшим от коронавируса. Призывая сделать пожертвование на поиск вакцины от инфекции для детей в Китае, мошенники так же легко могут выманить у жертв финансовую информацию.

Растет и количество ложных объявлений о продаже медицинских масок и антисептиков для рук, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе. В Великобритании злоумышленники только за февраль выудили таким способом свыше 800 000 фунтов стерлингов.

Эксперты призывают быть внимательнее и не открывать письма-обманки - особенно когда те приходят с адресов @who.com, @who.org и @who-safety.org, не имеющих к ВОЗ никакого отношения. Также в ESET советуют избегать любых кампаний, направленных на сбор средств для борьбы с эпидемией, и игнорировать сообщения, в которых запрашиваются личные или платежные данные.

11 марта ВОЗ объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией. По состоянию на 16 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 167 тысяч случаев заражения COVID-19, более 6,4 тысячи человек скончались.