16 марта 202021:21 Мариня Громова

Они превращают жизнь в ад: мода на экзотику обернулась нашествием полоскунов на Москву

Они превращают жизнь в ад: мода на экзотику обернулась нашествием полоскунов на Москву

В Москве — нашествие бродячих енотов-полоскунов, совсем нетипичных для нашей полосы зверей. Их отлавливают на детских площадках, снимают с деревьев, достают из подвалов и вентиляционных шахт. В московском центре передержки уже больше десятка животных, чьи бывшие владельцы, похоже, стали жертвами моды на экзотику.

Не протянуть навстречу руку невозможно. Еще сложнее сдержать улыбку при виде очаровательного зверька.

"Кого-то на улице поймали. Кого-то на детской площадке нашли", — рассказывает о судьбе каждого попавшего в центр передержки диких животных Арвидас Яблонскис.

В центре передержки диких животных живет уже десять североамериканских енотов. И цифра эта постоянно растет. Москва, говорят здесь, буквально переживает нашествие этих экзотических зверей.

"Откуда они появляются — это могут быть и контактные зоопарки, енотов выкидывают или выпускают. А у кого-то енот дома жил, но убежал", — продолжает Яблонскис.

Спецоперация на востоке российской столицы: спасатели снимают с дерева упитанного полоскуна.

"Он открыл две форточки. Спустился с балкона. И после этого через шесть часов мне написали, что куча спасателей стоят у дерева и ловят енота на высоте 13 метров", — рассказывает о своем питомце хозяин енота Ярослав Кулешов.

Харитона, так зовут беглеца, домой вернули. Вот только сам он этому, кажется, не слишком рад. Ярослав и Ирина купили енота ради общения с милой зверушкой, но Харитон оказался социопатом. Жить предпочитает в диване, хозяев, скорее, презирает. Те, когда поняли, что характерами не сойдутся. Решили енота продать.

"Если ты на него накричишь, он может обидеться и не пойти к тебе вообще", — предупреждает Ярослав Кулешов.

Купить енота в Москве не сложнее, чем кошку. 30 тысяч рублей, и он ваш. по одному из объявлений. Продавец не скрывает: завести такого питомца все равно, что завести ребенка. Только заранее знайте — он будет отъявленным хулиганом.

"Это животное знает, что такое нельзя, но ему абсолютно без разницы это. Я скажу "нельзя" и отвернусь, она сразу начнет это делать", — рассказывает о противоречивом характере енотов их владелица.

Эти забавные зверюшки превращают жизнь хозяев в ад. Как говорят владельцы, вместо лап у енотов руки. И рукам их покоя нет: порвут, прополощут, откроют любую дверцу и при первой возможности улизнут. В Воркуте енот несколько дней путешествовал по вентиляции многоэтажки.

- Ну, иди сюда, маленький. Не хочешь, да?

В лучшем случае измученный хозяин пытается енота продать, в худшем — выкидывает на улицу, обрекая тем самым на верную гибель. Но даже те, кого удалось поймать и спасти, страдают. Несмотря на скверный характер, они очень привязываются к людям и скучают.

Вольер в центре передержки можно было бы назвать детским садом для енотов. Только по сути это — енотовый детский дом.

Все эти еноты были найдены на улицах Москвы. Но ни за одним из них никто так и не пришел. В центр не поступило ни одного звонка. Животное, которое привыкает к дому и хозяину, в один момент стало никому не нужно.

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