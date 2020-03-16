Прилетели из Европы: в Ростове под наблюдением врачей находятся 122 человека

На Дону отсутствуют лабораторно подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на данные, предоставленные администрацией Ростова. Однако все прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19 находятся под наблюдением. На данный момент это 122 человека. Двоих из них поместили в инфекционное отделение городской больницы имени Семашко.

Отметим, что обследование на коронавирус можно пройти только по направлению врача, для этого должны иметься показания. К примеру, если человек прибыл из Китая, Италии или Испании, либо имел контакты с больными коронавирусом. Исследованием образцов занимаются сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, глава региона Василий Голубев распорядился ограничить проведение в Ростовской области массовых мероприятий. Сейчас на Дону введен режим повышенной готовности — запрещается проведение культурных, спортивных, детских и других публичных мероприятий с количеством участников больше 500 человек.

Согласно рекомендациям Минобрнауки несколько донских вузов уже перешли на дистанционную форму обучения. Работу школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будут контролировать соответствующие службы. В регионе проводят дезинфекцию общественного транспорта, а санитарные врачи проверяют в прибывших в регион авиапассажиров. Также Минздрав запустил круглосуточную телефонную линию по всем вопросам, связанным с коронавирусом.