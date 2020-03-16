Смоленский полицейский спас ребенка из горящего дома

В Смоленской области полицейские спас из задымленной квартиры трехлетнего мальчика. Ребенок остался в горящем доме один, передает ГТРК "Смоленск".

Об этой истории теперь напоминают только обгоревшие стены. Как рассказал Александр Корсаков, все началось с того, что он вместе со своей семьей поехал к родственникам. В квартире лейтенант полиции почувствовал запах гари, сразу же он выскочил на улицу, где увидел соседку по дому. Плача он говорила, что ее ребенок остался на втором этаже здания.

"Когда забежал в помещение, он было полностью в дыму. На диване лежал испуганный мальчик, он плакал. Завернув его в плед, я понял что выйти через коридор уже невозможно", — говорит Александр Корсаков.

Сотрудник полиции решил, что нужно спасаться через окно. Из пледа связал узел, в который поместил малыша. Сам вылез из окна на трубу, осторожно спустил ребенка и передал в руки находившимся внизу соседям, после этого спрыгнул на землю.

Отметим, что Александр Корсаков отец двоих детей, поэтому проблема выбора для него не стояла. Он не раздумывая бросился в горящую квартиру. Причиной возгорания стал поджог, виновником которого является страдающий алкоголизмом сосед. В настоящий момент он задержан.