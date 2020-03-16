В Казани пассажиры вытолкнули с дороги заглохший автобус

В Казани засняли необычную поездку в общественном транспорт. В социальных сетях появилось видео, на котором пассажиры толкают заглохший автобус, передает ГТРК "Татарстан".

На кадрах видно, как шестеро мужчин общими усилиями толкают транспортное средство по оживленной дороге, пока проезжающие автомобили пытаются аккуратно объехать "тихоходный транспорт". Куда направлялся автобус мощностью 6 пассажирских сил — пока загадка. Подробности происшествия станут известны в ближайшее время.