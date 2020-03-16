Папа Римский бродит по пустому Риму и молится о чуде

Папа Римский Франциск накануне совершил паломничество по пустым центральным улицам итальянской столицы к древнейшей святыне – чудотворному распятию. Там он помолился о чуде — спасении Рима от эпидемии. По легенде, то же самое в XV веке сделал Папа Адриан VI, чем спас город от чумы.

Об этом рассказала в эфире "60 минут" собкор ВГТРК в Италии Ася Емельянова.

Также она сообщила последние новости из Рима. По последним данным, итальянское правительство в данный момент озабочено спасением от коронавируса островов. В связи с этим оно объявило о прерывании сообщения между Сицилией и материковой частью страны. Также отменяются все внутренние и международные авиарейсы.

"Это не что иное, как попытка спасти очень слабую санитарную систему юга", — отметила Ася Емельянова.

Она напомнила, что на данный момент в Италии уже 25 тысяч заболевших, 10 тысяч находятся в больницах. И только за минувший день — 368 летальных случаев. При этом, по прогнозам, пик эпидемии еще не достигнут.

Вместе с тем собкор рассказала о подвижках в решении вопроса с самым востребованным и дефицитным товаром – масками. Их в количестве пяти миллионов штук привезли с собой китайские врачи. Вместе с масками они доставили в Италию и аппараты искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в настоящее время ждут появления масок в аптеках, так как уже разблокированы две большие партии, застрявшие на границе с Францией и Германией.

Однако, по словам журналиста, ситуация осложняется острой нехваткой больниц.

"Милан и Рим готовят новые больницы, а в перспективе возможно отдадут под госпиталь даже выставочный комплекс", — заключила Емельянова.

Италия стала эпицентром распространения нового коронавируса в Европе: страна занимает второе место после Китая в мире по зарегистрированным случаям Covid-19.

16 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во всем мире достигло 167 710 человек. Умерли 6506 заболевших, выздоровели 76 831.