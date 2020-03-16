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16 марта 202021:18

Коронавирус может решить проблемы глобализации

Пандемия коронавируса — стресс-тест для начавшей давать трещины глобальной системы. Вирус COVID-19 ускоряет дезинтеграционные процессы, которые, как это не покажется странным, могут в итоге привести к новым интеграционным возможностям для большинства стран мира, пишет в The National Interest профессор экономики Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев.

После развала Советского Союза внешняя политика США была направлена на создание имеющих легкий доступ к американскому рынку глобальных цепочек поставок, которые должны были снизить торговые барьеры, увеличить экономическое процветание для всех вовлеченных государств и самое главное — повысить привлекательность управляемого из Вашингтона мирового порядка.

Ключевое условие сделки (как для политической элиты, так и для народов различных стран) заключалась в том, что "выигравшие" от глобализации экономики найдут способы компенсировать “проигравшим”. Конечным результатом этого процесса должно было стать мирное, интегрированное сообщество стран.

Однако на пути к прекрасному будущему возникли ряд серьезных преград. Во-первых, усиливалось политическое влияние тех, кто себя называл "проигравшими" от глобализации, как в правых, так и в левых популистских движениях во всех развитых демократиях Запада. Сторонники протекционизма и исчезнувших в XXI веке традиционных границ стали искать причины для возведения новых барьеров, которые бы препятствовали наплыву мигрантов и зарубежных товаров и услуг. Во-вторых, Китаю удалось переделать правила мира после окончания Холодной войны в свою пользу и не стать дублером Америки.

Используя преимущества возглавляемой США международной системы, Пекин не создавал внутренние формы управления или не проводил внешнюю политику в соответствии с предпочтениями Вашингтона.

Американцы сегодня чувствуют себя менее защищенными и более уязвимыми отчасти из-за потери веры в глобализацию, которая, с их точки зрения, уязвима и не отвечает их интересам.

Пятнадцать лет назад Барри Линн предупредил об опасности охвативших головы американских политиков "торговом утопизме": они верили в безоговорочное доминирование США в мировой торговле и на международной арене. Линн также тогда назвал возможные риски для проходящих через десятки стран глобальных цепочек поставок, в первую очередь стихийные бедствия и политические махинации.

Эндрю Мичта предсказал печальные итоги “радикальной централизации рыночных сетей”, в которых одно поврежденное звено может парализовать всю цепочку и остановить производство товаров. Недавние трудности Apple с выпуском Foxconn и iPhone — лишь верхушка айсберга. Сегодня Китай производит подавляющее большинство редкоземельных элементов, которые чрезвычайно важны для бытовой электроники. Восемьдесят процентов ключевых ингредиентов для американских фирменных наименований и непатентованных лекарств поступают из-за рубежа, в основном из Индии и Китая.

Мы имеем дело с ситуацией, когда жизненно важный элемент может оказаться узким местом в любой точке длинной цепочки: стихийное бедствие в стране-производителе сырья; пиратская атака в морской судоходной зоне; введение санкций в какой-то промежуточной точке процесса; коллапс на важном узле инфраструктуры. Когда товар является несезонным фруктом, это может быть неудобством; когда это оборудование для производства хирургических перчаток или часть машины, которая не может быть получена из другого места, тогда это серьезная проблема.

Возможно, в краткосрочной перспективе было разумно и дешевле концентрировать все производство медицинского оборудования в Китае, но что произойдет, когда Пекин решит прекратить экспорт ради удовлетворения внутренних потребностей или оказания политического давления?

Трудно отрицать выгоду от глобализации, которую американцы и жители других стран получили за последние тридцать лет. Однако игнорирование экономической зависимости привело к возникновению нестабильности и угрозе национальной безопасности и требует кардинального переосмысления.

Согласно многочисленным опросам общественного мнения большинство американцев выступают против изоляционизма. В то же время американцы хотят сосредоточиться на внутреннем экономическом, промышленном и технологическом обновлении, ослаблении экономической зависимости от Китая и укреплении экономических отношений с государствами, которые разделяют ценности и взгляды Соединенных Штатов.

Возможно, возвращение к прямым партнерским отношениям, сокращение длины цепочек поставок, а также создание альтернативных источников поставок для всего — от энергоресурсов до электроники — станет определяющим трендом 2020-х гг.

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