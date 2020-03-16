Вице-губернатор Петербурга после возвращения из отпуска помещен в клинику

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина для проведения медицинских проверок.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе администрации губернатора северной столице.

Поясняется, что чиновник помещен в клинику на профилактику, поскольку 9 марта он вернулся из планового отпуска, который проводил в нескольких странах Евросоюза.

Отмечается, что Соколов, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, а также учитывая рекомендации Роспотребнадзора, принял решение о самоизоляции.

В 2012-2018 годах он занимал пост министра транспорта России.

Всего в Санкт-Петербурге выявлено девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двоих вылечившихся пациентов выписали 16 марта.

На сегодняшний день коронавирусным заболеванием в разных странах мира заразились свыше 170 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В РФ зарегистрированы 93 случая инфицирования, трое выздоровели.