Лидеры G7 сделали совместное заявление на тему коронавируса

Трагедий, спровоцировавшей мировой кризис здравоохранения, назвали коронавирус COVID-19 лидеры G7. По мнению лидеров стран Большой семерки, коронавирус представляет угрозу для мировой экономики.

Главы семи стран – США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Италии и Японии – договорились обмениваться эпидемическими и другими данными о вирусе, чтобы лучше понять, как бороться с пандемией COVID-19, сообщает "Интерфакс".

Заболевшие коронавирусом выявлены в более чем 130 странах мира. Всего в мире диагноз "коронавирус" поставлен более чем 160 тысячам пациентов, шесть тысяч человек от этого заболевания скончались.

В России за сутки число заболевших за сутки выросло с 63 до 94 человек. При этом 53 заболевших приходятся на Москву. В российской столице и Подмосковье с 21 марта по 12 апреля закрываются школы, запрещаются массовые развлекательные мероприятия. Кроме того, с 18 марта Россия временно ограничивает въезд для ряда иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, расширен список стран, ситуация в которых признается эпидемически опасной.