Матчем в Анталье между местным "Антальяспором" и "Сивасспором завершился 26 тур в турецкой Суперлиги. Хозяева победили 1:0, и единственный мяч был забит после передачи защитника сборной России Федора Кудряшова.

"Сивасспор" – один из лидеров турецкого чемпионата, а клуб из Антальи ведет борьбу за выживание. Но победа досталась "Антальяспору". Единственный мяч был забит на 81 минуте защитником Вейселом Сари, которому ассистировал Федор Кудряшов.

"Антальяспор" набрал 30 очков и поднялся на 11 место. "Сивасспор" с 49 очками остался четвертым. Возможно, это был последний матч в национальных чемпионатах перед перерывом, связанным с пандемией коронавируса.