Коронавирус найден у британского актера Идриса Эльбы

Британский актер Идрис Эльба прошел тест на коронавирус, и анализы показали положительные результаты.

Об этом сам он проинформировал мировую общественность написав на своей странице в Twitter.

47-летний актер отметил, что чувствует себя хорошо, но с тех пор, как узнал о диагнозе, находится в изоляции.

Эльба снялся более чем в 50 фильмах и телевизионных проектах, среди которых "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Однажды в апреле", "Тихоокеанский рубеж", "Долгий путь к свободе".

По данным на 16 марта, в Великобритании выявлено более 1540 зараженных коронавирусом, более 50 из них умерли.

Всего же в мире зафиксировано 179257 инфицированных коронавирусом, из них 7067 — скончались, более 78,2 тысяч вылечились, около 93,9 тысяч находятся на стадии лечения.