Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

На две недели Франция уходит в тотальную изоляцию, в стране вводится карантин из-за коронавируса COVID-19. Об этом в обращении у нации объявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Французский президент призвал сограждан исключить любые контакты, участие в общественных мероприятиях и даже семейных торжествах.

"Никогда ранее Франция не принимала таких исключительных мер в мирное время", — цитирует заявление Макрона "Интерфакс".

Второй тур муниципальных выборов, назначенный 22 марта, должен быть перенесен, добавил президент Франции. Эммануэль Макрон подчеркнул, что такое решение принято после совещания с председателями Сената и Национального собрания, а также с его предшественниками на президентском посту.

Кроме того, президент Франции заявил о том, что он останавливает проведение реформ, включая пенсионную реформу. Того, что не смогли сделать желтые жилеты, добился коронавирус. Нарастание угрозы распространения коронавируса Эммануэль Макрон сравнил с военной ситуацией во Франции. Президент Франции подчеркнул, что проект закона о приостановке всех реформ будет подготовлен к 18 марта.

Макрон также заявил, что Евросоюз закрывает внешние границы на 30 суток. Ранее лидеры G7 договорились предпринимать совместные усилия для борьбы с коронавирусом и обмениваться всей информацией по этой теме. Тем временем Папа Римский прошелся по опустевшему Риму и обратился с молитвой к Богу с просьбой о чуде избавления от инфекции.

Пандемия коронавируса в мире объявлена 11 марта. Сейчас коронавирус выявлен в 146 странах. Вирус подхватили 164 тысяч человек, шесть тысяч четыреста пациентов от вируса скончались.

Во Франции сейчас число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 1200 человек и достигло 6633 человек. 148 заболевших скончались, из них 28 человек только за последние сутки.