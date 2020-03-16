Как работать из дома продуктивно и безопасно: советы экспертов

За последнюю неделю из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 многие российские компании - от ВТБ и "Татнефти" до "Яндекса" и Mail.ru Group - сократили зарубежные командировки, свели к минимуму деловые встречи и перевели часть своих сотрудников на дистанционный формат работы. Для тех, кто вышел на "удаленку", Вести.Ru собрали рекомендации экспертов, следование которым поможет остаться продуктивным и защищенным от киберугроз, работая из дома.

Соберитесь на работу - буквально

Находясь в режиме обязательной самоизоляции, крайне важно не нарушать устоявшийся рабочий график. "Постарайтесь хотя бы примерно соблюдать рутину, которой вы придерживались до того, как начали работать из дома, - советует Эрик Лэм, корреспондент Bloomberg из Гонконга. - Если вам нужно быть на рабочем месте к 8 утра, не просыпайтесь к 7:59. Дайте себе немного времени, чтобы проснуться, выпить кофе, сделать завтрак. Особенно это касается сов - таких, как я".

Лэм - один из нескольких сотен сотрудников агентства, которые по вине коронавируса уже более шести недель работают на дому. Очень помогает самоорганизоваться создание офисной зоны, делятся опытом он и его коллеги: выберите место с хорошим естественным освещением, обустройте полноценное рабочее место (но ни в коем случае не кухонный стол или кровать) и даже наденьте деловую одежду. А редактор новостей Bloomberg Алекс Миллсон настоятельно рекомендует использовать шумоподавляющие наушники, которые глушат любые посторонние звуки.

Разграничьте работу и домашние дела

Постоянное отвлечение на домашние обязанности - один из главных факторов, мешающих продуктивной работе. Эти задачи необходимо разделить, заранее расписав примерный план из того, что нужно сделать по работе, и сколько времени вам на это потребуется.

При этом очень важно не поддаваться желанию вернуться к работе - например, после ужина или отдыха, - когда задачи на день будут выполнены. "В противном случае трудовая жизнь смешается с семейной, на физическом и умственном уровнях", - говорит Кристин Сервандо, замглавы по цифровому развитию Bloomberg в Азии.

Не забывайте про общение

Работа из дома - отличный повод, чтобы уделять больше внимания любимому человеку и детям. Обсуждайте с коллегами деловые вопросы по видеосвязи, а в перерыве можете позвонить родственнику.

Сервандо, которая из-за карантина была вынуждена остаться в полном одиночестве, нашла выход в совместном просмотре фильмов. "Когда изолировали мою подругу из Пекина (и она чуть не сошла с ума), на выходных я организовала много киносеансов по видеосвязи, - рассказала она. - Мы выбирали одинаковый фильм на Netflix и одновременно начинали просмотр, а потом включали микрофон, когда хотели что-то сказать".

Помните о здоровье

Проводя много времени сидя и мало двигаясь, можно очень легко набрать избыточный вес. Основные рекомендации на этот счет - не есть в течение дня больше, чем вы ели бы в офисе, и отдать приоритет полноценным приемам пищи, а не закускам. Обязательны 5-минутные перерывы, в которые можно встать из-за стола и немного подвигаться, а еще лучше - регулярные физические нагрузки.

Новостной редактор Bloomberg Элис Труонг, например, сама для себя придумала вызов - отжаться по крайней мере 100 раз в течение всего дня. А её коллега из Сеула, где закрыты спортзалы, занимался йогой и упражнениями на растяжку по видеоурокам из YouTube.

Задумайтесь о кибербезопасности

Домашние компьютеры, как правило, менее защищены, чем корпоративные, и в условиях массового перехода на "удаленку" этим могут воспользоваться злоумышленники. Кибербезопасностью не должны пренебрегать ни работодатели, ни сами сотрудники, рассказала Джайя Балу, директор по IT-безопасности разработчика антивирусов Avast.

Системным администраторам она посоветовала везде, где только можно, включить 2-факторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов, настроить пользователям права доступа и напомнить им об основах безопасной работы. А работников призвали сменить пароль от домашней сети Wi-Fi и проверить настройки роутера.

"Сети настолько надежны, насколько безопасно их самое слабое соединение, - цитирует Балу "РИА Новости". - Важно убедиться, что все устройства, подключенные к сети, защищены - они могут быть потенциальными шлюзами для киберпреступников для доступа к другим устройствам, подключенным к домашней сети".

Об активизации деятельности киберпреступников в условиях пандемии предупреждают и в ESET. По словам специалистов, мошенники пользуются паническими настроениями в обществе, выманивая у жертв деньги через поддельные письма - якобы от лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благотворительные акции и объявления - под видом помощи пострадавшим от инфекции. Любые сообщения, в которых упоминается коронавирус и запрашиваются личные или платежные данные, следует игнорировать