Турция готова в одиночку принять чемпионат Европы по футболу

Турция готова самостоятельно провести чемпионат Европы по футболу. Об этом Турецкая федерация футбола известила УЕФА.

Как сообщает сайт Soccer.ru со ссылкой на испанскую прессу, турецкая сторона готова провести чемпионат Европы в одиночку. Свое предложение турки объясняют относительно благополучной эпидемиологической ситуацией. В почти 70-миллионной стране пока 18 заболевших коронавирусной инфекцией, — меньше, чем в большинстве стран Европы.

Турция претендовала на право принять чемпионат Европы 2024 года, но при голосовании проиграла Германии. Матчи могут пройти в Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе, Анталье, Алании, Трабзоне, Конье и Сивасе.