КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина. В течении недели будет принято решение о дальнейшем формате турнира.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции с розыгрыша Кубка Гарагина снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". В сетке осталось шесть российских клубов. Эти обстоятельства вынуждают руководство лиги выработать новый формат соревнований.

О возобновлении розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ сообщит дополнительно. Так же будет представлена новая формула турнира.