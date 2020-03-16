Тема:

Коронавирус 40 минут назад

16 марта 202023:42

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

cska-hockey.ru

Континентальная хоккейная лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина. В течении недели будет принято решение о дальнейшем формате турнира.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции с розыгрыша Кубка Гарагина снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". В сетке осталось шесть российских клубов. Эти обстоятельства вынуждают руководство лиги выработать новый формат соревнований.

О возобновлении розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ сообщит дополнительно. Так же будет представлена новая формула турнира.

Ранее по теме

Сейчас

22:02

Лидеры G7 сделали совместное заявление на тему коронавируса

21:23

Россия ограничивает въезд иностранцев

18:52

Подмосковье вслед за Москвой закрывает школы и запрещает массовые мероприятия

18:41

Вручение премии "Ника" перенесено на осень

17:25

Все московские школы закрываются до 12 апреля

17:25

Столица отменяет все массовые мероприятия

17:08

Госдума изменила график работы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия ограничивает въезд иностранцев

Россия ограничивает въезд иностранцев

2 часа назад
Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

3 часа назад
Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

1 час назад
Аркадий Ротенберг и монтажник Зайков стали Героями Труда

Аркадий Ротенберг и монтажник Зайков стали Героями Труда

5 часов назад

Трансляции

13:00

Заседание коллегии Генпрокуратуры
14:30

Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Все трансляции
Как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге

Как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге

5 часов назад
Дипломаты помогут россиянам, застрявшим за рубежом из-за противовирусных мер

Дипломаты помогут россиянам, застрявшим за рубежом из-за противовирусных мер

4 часа назад
Как работать из дома продуктивно и безопасно: советы экспертов

Как работать из дома продуктивно и безопасно: советы экспертов

1 час назад
Голикова: в 7 случаях из 93 заражение коронавирусом произошло внутри России

Голикова: в 7 случаях из 93 заражение коронавирусом произошло внутри России

7 часов назад
КС признал законными поправки к Конституции

КС признал законными поправки к Конституции

7 часов назад
"Пошла на голос": Илона Броневицкая вспомнила, чем ее зацепил отец Стаса Пьехи

"Пошла на голос": Илона Броневицкая вспомнила, чем ее зацепил отец Стаса Пьехи

9 часов назад
Вручение премии "Ника" перенесено на осень

Вручение премии "Ника" перенесено на осень

5 часов назад
Они превращают жизнь в ад: мода на экзотику обернулась нашествием полоскунов на Москву

Они превращают жизнь в ад: мода на экзотику обернулась нашествием полоскунов на Москву

2 часа назад
"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

10 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

15.03.2020 20:03
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
Коронавирус найден у британского актера Идриса Эльбы

Коронавирус найден у британского актера Идриса Эльбы

1 час назад
Вице-губернатор Петербурга после возвращения из отпуска помещен в клинику

Вице-губернатор Петербурга после возвращения из отпуска помещен в клинику

1 час назад
Папа Римский бродит по пустому Риму и молится о чуде

Папа Римский бродит по пустому Риму и молится о чуде

2 часа назад
В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

2 часа назад
Мировая гонка за вакциной от COVID-19: США применили против Европы запрещенный прием

Мировая гонка за вакциной от COVID-19: США применили против Европы запрещенный прием

3 часа назад
Шесть лет вместе: крымчане отмечают годовщину воссоединения с Россией

Шесть лет вместе: крымчане отмечают годовщину воссоединения с Россией

3 часа назад
Правительство РФ поддержит экономику в условиях коронавируса

Правительство РФ поддержит экономику в условиях коронавируса

3 часа назад
Решительно, быстро и своевременно: российская опережающая стратегия борьбы с коронавирусом

Решительно, быстро и своевременно: российская опережающая стратегия борьбы с коронавирусом

3 часа назад
Стало известно о новых киберугрозах, связанных с коронавирусом

Стало известно о новых киберугрозах, связанных с коронавирусом

4 часа назад
Попугай Кеша все-таки останется в прошлом: ремейка не будет

Попугай Кеша все-таки останется в прошлом: ремейка не будет

4 часа назад
Подмосковье вслед за Москвой закрывает школы и запрещает массовые мероприятия

Подмосковье вслед за Москвой закрывает школы и запрещает массовые мероприятия

5 часов назад
Сибирячка, похудевшая на центнер с 350 килограммов, начинает новую жизнь

Сибирячка, похудевшая на центнер с 350 килограммов, начинает новую жизнь

5 часов назад
Потребление нефти в мире подбирается к рекордному падению

Потребление нефти в мире подбирается к рекордному падению

5 часов назад
В сутки в России производят 100 тысяч тестов на коронавирус

В сутки в России производят 100 тысяч тестов на коронавирус

6 часов назад
Владелец "Спартака" предлагает завершить чемпионат и провозгласить "Зенит" чемпионом

Владелец "Спартака" предлагает завершить чемпионат и провозгласить "Зенит" чемпионом

6 часов назад
Новую модификацию ЗРК "Бук" впервые покажут на Параде

Новую модификацию ЗРК "Бук" впервые покажут на Параде

6 часов назад
В Москве расширен список стран, прибывшим из которых обязателен карантин

В Москве расширен список стран, прибывшим из которых обязателен карантин

6 часов назад
Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

6 часов назад
Госдума изменила график работы

Госдума изменила график работы

6 часов назад
Процессор из iPhone 12 показал, на что способен

Процессор из iPhone 12 показал, на что способен

7 часов назад
ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

8 часов назад
Песков: Россия рассчитывает, что Белоруссия поймет закрытие границы

Песков: Россия рассчитывает, что Белоруссия поймет закрытие границы

9 часов назад
TikTok, Viber и PUBG шпионят за буфером обмена iPhone

TikTok, Viber и PUBG шпионят за буфером обмена iPhone

10 часов назад
Российский союз туриндустрии: продажи туров могут полностью остановиться

Российский союз туриндустрии: продажи туров могут полностью остановиться

10 часов назад
Бурятский уикенд: смешать, но не взбалтывать

Бурятский уикенд: смешать, но не взбалтывать

11 часов назад
"Так получилось": Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

"Так получилось": Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

11 часов назад
Россиянам разрешат уменьшить выплаты по ипотеке

Россиянам разрешат уменьшить выплаты по ипотеке

11 часов назад
В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

12 часов назад
В Хорватии люди моложе 40 лет могут купить дом за 11 рублей

В Хорватии люди моложе 40 лет могут купить дом за 11 рублей

12 часов назад
Как коронавирус меняет финансовые привычки: 5 фактов

Как коронавирус меняет финансовые привычки: 5 фактов

12 часов назад
Год назад умерла Юлия Началова

Год назад умерла Юлия Началова

13 часов назад
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку