16 марта 202023:59 Варвара Невская

Россия готовится к переходу на "удаленку"

Россия готовится к переходу на "удаленку"

Из-за коронавируса многие россияне теперь работают из дома. О переводе части своих сотрудников на удаленку сообщают, например, банки и IT-компании. Что в итоге получается?

Офисы пока не опустели, но то, что казалось немыслимым еще пару недель назад, сейчас может воплотиться в реальность. Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заверил: "Все готово, мы IT-компания, перейдем на удаленку".

Города-миллионники, корпоративные ульи на сотни рабочих мест. Уйти на удаленку всем сразу, конечно, не получится. Большую часть сотрудников можно оставить дома, но для части меньшей этот сценарий пока невозможен. "Это сотрудники отдела по работе с клиентами, потому что у нас всегда 100 сотрудников и так работали из дома, с этим вообще никаких проблем нет. Программисты все могут работать из дома, у них у всех есть соответствующее оборудование. А вот у клиентских менеджеров, как оказалось, не у всех", — поясняет Алексей захаров.

Русский поисковик номер один, "Яндекс", со вторника обещает закрыть все московские офисы. Мера эта разовая — для проверки дистанционной связи. Но уже сегодня компания рекомендовала сотрудникам на работу не приезжать, а если без этого никак не обойтись, расходы на такси работодатель обязался взять на себя. Похожие меры приняли и в Mail.ru. "В сложившейся ситуации мы считаем правильным временно перейти на удаленной режим работы. Большинство коллег продолжат трудиться из дома, как минимум, до 31 марта, чтобы помочь. Наш офис продолжит работать для тех, кто не может выполнять свои обязанности издалека, но столовая, ресторан, спортивный зал, салон красоты, кофейня, химчистка, фреш-бар, а также кабинеты массажиста и психолога закроются", — пояснил пресссекретарь компании Сергей Лучин.

Не видит проблемы с удаленной работой и крупнейший российский оператор мобильной связи "Билайн". До конца марта абсолютно весь многотысячный коллектив может перейти на новый формат работы. Руководитель пресс-службы компании Анна Айбашева отмечает: "Билайн"внедрил возможность удаленной работы не из офиса, а из любого удобного сотруднику пространства еще в 2016 году. Сейчас у нас в компании было принято решение, что такой возможностью работать BeFree, как мы ее называем, может воспользоваться каждый сотрудник компании, но при этом человек должен обеспечить все те задачи, которые прописаны на его позиции. Большинство наших сотрудников могут абсолютно безболезненно перейти на удаленный режим работы, потому что уже сегодня 75 процентов сотрудников наших административных офисов,раз или два в неделю уже работают не из офиса".

Не из офиса уже сейчас работает и часть сотрудников СМИ. Первыми заявившими о переходе на удаленку стали Russia Today. "Приняли решение всех, кто может работать дистанционно, отправить работать дистанционно. В ньюсрумах, аппаратных и офисах останется минимум людей. От греха подальше", — сообщила Маргарита Симоньян.

Количество рейсов у российских авиакомпаний сократилось критически, но, помимо пилотов и бортпроводников, есть еще тысячи сотрудников наземных служб. "Аэрофлот" также принял необходимые меры. "Сейчас из-за вынужденной отмены рейсов у нас перегружены контакт-центры, у нас перегружены офисы. Мы временно на несколько дней закрываем два офиса в Москве, чтобы направить сотрудников на обработку онлайн-заявок. Часть сотрудников у нас приняла предложения отгулять дни отпуска, которые накопились за прежний период работы", рассказала пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

По разным оценкам, от 20 до 50 процентов российских работодателей готовы в случае ухудшения ситуации с коронавирусом перевести своих сотрудников на полную удаленку, но меньше всего проблем с переходом возникнет лишь у тех компаний, которые уже имели подобный опыт. Перевести всю организацию на дистанционку с нуля — задача непростая. Важнейшую роль, помимо наличия практики, играют и специфика как отрасли, так и самой компании. Директор по маркетингу компании Kelly Services Жанна Волкова – поясняет: "Проще всего перейти на удаленную работу будет сферам IT, телеком, маркетинг, Digital Marketing, всем видам электронной коммерции. Очень просто будет перейти всем дизайнерам, тем, кто и так очень часто работают из дома. Сложнее, конечно, будет перейти на удаленную работу всем, кто работает с клиентами, всем, кто занимается развитием бизнеса, ритейлу, всем компаниям, которые должны физически контактировать с людьми".

Сегодня Италия уже наглядно демонстрирует, как меняется рынок в условиях пандемии. Большинство европейских гидов-экскурсоводов уже лишились работы, коронавирус "заморозил" целые сферы общественной жизни. И когда начнется оттепель, пока не очень понятно.

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