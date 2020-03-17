Образование постепенно переходит в онлайн

Из-за распространения коронавируса российские вузы переходят на дистанционное обучение. Эта рекомендация Минобрнауки, но решение каждое учебное заведение принимает самостоятельно. Насколько они готовы к такому формату?

С сегодняшнего дня в МГУ и МАИ все студенты начинают учиться дистанционно, за ними в ближайшее время последуют еще 12 крупнейших московских вузов. В Московском авиационном институте ситуация под контролем- здесь много китайских студентов, все они познают науку благодаря специальной платформе, созданной в вузе. Теперь к китайцам присоединятся и россияне. Нужно спешно запустить и другую историю, так называемые видеоконференции.

Проректор МАИ по учебной работе Дмитрий Козорез поясняет: "Система видеоконференций включает расписание занятий. Преподаватель сам является модератором своих лекций, проводит конференции, ставит оценки и ведет учет посещаемости".

Видеоурок для учеников средней школы, такие можно найти на ресурсе Учи.ру. Это частная история, рекомендованная Минобром. На ресурсе абсолютно все предметы школьной программы, а еще внеклассные занятия. Уже четыре миллиона ребят так учатся, а родители отслеживают успехи чад. Есть виртуальный учитель, который подводит итоги успеваемости, хотя оценки здесь не ставит. Это принцип платформы. Разумеется, учитывается возраст ребенка, для малышей это иногда игровая форма. Генеральный директор образовательной платформы Учи.ру Илья Паршин рассказывает: "Если брать начальную школу, то строится на интерактивном контенте. Мы называем это "карточками", где ребенок выбирает предмет. Каждая интерактивная карточка напоминает игру".

Чтобы проходить математику и русский на Учи ру и других подобных платформах, ребенок должен быть очень ответственным, настроенным на учебу, либо за его спиной должен маячить ответственный родитель. Это так называемое "асинхронное образование" или самообразование. Оно не совсем подходит для школы, особенно для маленьких. Так считают в частной школе "Летово", где ребята из других городов проходят тестирование в режиме онлайн. Заместитель директора по набору и сопровождению учеников образовательного учреждения Лариса Корабельщикова пояснят: "Большинство инструментов, которые существуют на рынке, нацелены на самообразование. Да, все курсы — это инструменты самообразоваия. В таком случае обратная связь сильно отстает по времени. Учитель не может сразу скорректировать то, что делает ученик. Эта асинхронная система обучения не совсем подходит для малышей".

Асинхронные занятия не подойдут и тем, кто привык хитрить и "гуглить". Как избежать списывания при самостоятельном выполнении заданий? Оказывается, такие инструменты созданы — это система под названием "проктеринг", видеонаблюдение за учеником. Для синхронного обучения нужен хороший интернет и дома, и, главное, в школе, чтобы учитель мог включить в группу всех учеников и преподавать онлайн без помех, как это делают в вузах. Но нужно еще и обучить учителей проводить уроки таким образом — не многие это умеют. Сейчас эту задачу надо решить.

Есть еще один момент- социальный. Многие дети охотнее учатся в коллективе, когда есть соревновательность, когда учитель может поддержать так же, как и товарищи. "В школе интереснее учиться, в любой момент ты можешь учителю задать вопрос интересующий, в школе есть друзья", — говорит школьница Екатерина Московкина.

Министерство просвещения РФ рекомендовало вузам перейти на удаленный режим, школам — на дистанционное обучение, если муниципалитеты примут решение о необходимости таких мер. Онлайн-формат обеспечит Национальный проект "Образование" и его платформа "Российской электронной школы", где есть 120 заданий и видеоуроков. До 18 марта откроют горячую линию по всем вопросам, с 23 марта Учи ру будет проводить бесплатные онлайн-уроки, на сайте Минобра можно найти перечь бесплатных онлайн-курсов для студентов. Академия народного хозяйства и госслужбы с 19 марта до 12 мая переходит на дистанционное обучение, такие же решения уже приняли вузы Сибири и Дальнего Востока. Пока непонятно, что будет с детскими кружками, спортивными секциями, художественными и музыкальными школами. В этих случаях очень многое ложится на родителей. Они должны быть свободны, помогать и контролировать, внедряться в процесс.