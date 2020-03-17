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17 марта 202000:26

На нефть давит переизбыток

Global Look Press

Рынок нефти движется к самому большому переизбытку запасов нефти в первой половине 2020 года. Он может оказаться в два-четыре раза больше, чем самый большой профицит, зафиксированный до сих пор, говорит IHS Markit.

По данным IHS Markit, перенасыщение в первом полугодии 2020 года может достигнуть уровней от 800 млн баррелей до 1,3 млрд баррелей. Это в 2-4 раза больше, чем при предыдущем крупнейшем переизбытке в 360 млн баррелей в конце 2015 — начале 2016 года.

Крупнейшее из перенасыщений надвигается на фоне того как спрос на нефть падает из-за пандемии коронавируса, а бывшие союзники Саудовская Аравия и Россия обещают наводнить рынок нефтью, поскольку ведут тотальную ценовую войну за долю рынка.

«Такого глобального переизбытка еще не было. До этого самый большой глобальный профицит за полгода в этом столетии составлял 360 млн баррелей», — сказал Джим Буркхард из IHS Markit.

По прогнозам IHS Markit, в период с февраля по май ежемесячное перенасыщение может составить от 4 млн до 10 млн баррелей в сутки.

Аналитическая и консалтинговая компания сообщила, что спрос на нефть в ближайшие 2 месяца может сократиться на 10 млн баррелей в сутки.

В этом квартале снижение спроса на нефть окажется самым большим за всю историю наблюдений, даже больше, чем спад времен финансового кризиса 2008 года, отмечает IHS Markit.

В апреле Саудовская Аравия готовится выпустить на рынок дополнительные 2,6 млн баррелей в сутки, ОАЭ готова добавить еще 1 млн баррелей в сутки, Россия обещает увеличить добычу по мере накала ценовой войны на нефть.

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