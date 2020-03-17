Скончался сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

В понедельник, 16 марта, в Санкт-Петербурге скончался на 56-м году жизни один из основателей группы "Гражданская оборона" гитарист Константин Рябинов. О причины смерти музыканта пока не сообщается.

В 1984 году Костантин Рябинов, Егор Летов и Андрей Бабенко основали группу "Гражданская оборона " в 1984 году в Омске, напоминает ТАСС. На концертах Рябинов играл сначала на бас-гитаре, потом был соло-гитаристом. В 1999 году он вышел из состава группы, переехал в Санкт-Петербург и занялся сольным творчеством. Позднее Константин Рябинов принимал участие в нескольких музыкальных проектах, среди которых группы "Коммунизм", "Кузьма & ВиртУОзы", "Ансамбль "Мечта". В 1994 году в Москве был издан сборник стихов Егора Летова, Константина Рябинова и Яны Дягилевой "Русское поле экспериментов".