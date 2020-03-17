"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Превышение скорости, движение по выделенной полосе, пересечение двойной сплошной позволяют себе владельцы автомобилей с иностранными номерами. Камеры видеонаблюдения фиксируют нарушения, но штрафы посылать некому: иностранные машины не учитываются российскими базами данных. Как нашли управу на хитрецов? Смотрите "Расследование Эдуарда Петрова" в выходные на телеканале "Россия 24".